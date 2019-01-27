Морской музей Эстонии проведет научно-популярную экспедицию в Антарктиду, посвященную 200-летию открытия материка мореплавателем, уроженцем эстонского острова Сааремаа Фаддеем Беллинсгаузеном (при рождении Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен).

"Пройдет самая крупная в морской истории современной Эстонии научно-популярная экспедиция, которая прольет свет на исторический рейс родившегося на острове Сааремаа Фабиана Готтлиба фон Беллинсгаузена и посвященная 200-летию открытия Антарктиды", - сообщил портал телерадиовещания ERR.

Заказанный для экспедиции парусник прибудет летом нынешнего года в Таллин, где будет подготовлен к длительному путешествию.

Участники экспедиции пока не сообщили, когда конкретно начнется экспедиция и на какой срок она рассчитана, отметив только, что Беллинсгаузен вышел в поход из Кронштадта 4 июля 1819 года и вернулся 5 августа 1821 года.

В честь знаменитого путешественника в Эстонии готовятся также установить на острове Сааремаа памятник мореплавателю.

Конкурс на увековечивание памяти мореплавателя главный город острова Курессааре (Kuressaare) объявил в 2014 году. Лучшей работой был признан проект "Береговой лед" островитянина Гуннара Вареса (Gunnar Vares).

Выпускник Кронштадтского морского кадетского корпуса, участник первого кругосветного плавания на шлюпе "Надежда" под командованием также выходца из остзейских дворян Ивана Крузенштерна, Ф.Беллинсгаузен в 1819-1821 годах возглавлял кругосветную антарктическую экспедицию в южно-полярные моря. Она состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный", последним командовал Михаил Лазарев.

В ходе экспедиции на двух небольших парусных судах, не приспособленных для плавания во льдах, были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции.

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