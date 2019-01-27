Четверо детей уплыли на оторвавшейся льдине из Белгорода-Днестровского. Фото
В воскресенье, 27 января, в Одесской области четверо детей дрейфовали на льдине в акватории Днестровского лимана. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГосЧС.
Чрезвычайное происшествие произошло в городе Белгород-Днестровском с малолетними детьми 2003-2007 годов рождения.
Спасатели рассказали, что информация им поступила в 15:35. Льдина с детьми дрейфовала на расстоянии около 500 м от берега. В 16:06 с помощью резиновой лодки детей доставили на берег.
Для спасения детей привлекли три единицы личного состава и одну единицу техники.
Фото: facebook.com
Напомним, что в Херсонской области 15-летнего подростка унесло на льдине на 2 км от берега.
Также на Каменском водохранилище спасли со льдины 50 рыбаков, которых унесло на 2 км от берега.
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