В воскресенье, 27 января, в Одесской области четверо детей дрейфовали на льдине в акватории Днестровского лимана. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГосЧС.

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Белгород-Днестровском с малолетними детьми 2003-2007 годов рождения.

Спасатели рассказали, что информация им поступила в 15:35. Льдина с детьми дрейфовала на расстоянии около 500 м от берега. В 16:06 с помощью резиновой лодки детей доставили на берег.

Для спасения детей привлекли три единицы личного состава и одну единицу техники.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Херсонской области 15-летнего подростка унесло на льдине на 2 км от берега.

Также на Каменском водохранилище спасли со льдины 50 рыбаков, которых унесло на 2 км от берега.