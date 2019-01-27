Нардеп, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что в Украине существует проблема свободы слова. Об этом политик написала в Facebook, комментируя недавнее избиение журналистов.

"Очередное избиение журналистов не идет из головы. Кроме всего прочего, этот случай заставляет задуматься о проблеме "свободы слова" в сегодняшней Украине вообще. Существует большое и опасная иллюзия, что у нас проблем с этим нет. Мол, все СМИ у нас независимые журналисты самостоятельные и кто что хочет - тот себе и пишет. А это так? Нет, не так! И это более опасно и манипулятивно, чем прямая непосредственная цензура", - сообщила она.

Тимошенко подчеркнула, что украинские власти установили монополию на тотальный контроль информационного пространства.

"СМИ должны быть лояльными лично к президенту Порошенко, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью. Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнерам президента, сам президент участвует в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц. Правда - опасная для президента Порошенко, и он это хорошо понимает. Поэтому информационный рынок страны превращен в фабрику тотальных манипуляций общественным мнением", - заявила депутат.

Нардеп акцентировала, что попытка выйти за пределы лояльности к власти заканчивается угрозами, репрессиями, закрытием программ и проектов, травлей, преследованием.

"Такая иллюзия "свободы слова" очень угрожающая для общества. Общество обманутое властью. Оно полагает, что имеет независимую достоверную информацию, а на самом деле видит все в искривленной и искаженной форме... Так же угрожающий для страны весь уклад власти нынешнего президента, что научился камуфлировать бездарность и коррумпированность патриотическим пафосом и словоблудием", - подытожила Тимошенко.

Фото: facebook.com

Напомним, что Тимошенко, Ляшко и еще четырех политиков зарегистрировали кандидатами в президенты.

Также Порошенко сравнил Тимошенко с Мадуро.