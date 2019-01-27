Видео наглой кражи, на котором мужчина в темно-синей шапке просто берет телефон со стенда в магазине и засовывает его себе в карман, опубликовано в социальной сети Facebook.

"Внимание! #Розыск! На днях украли телефон в супермаркете #АТБ на Ушинского, может кто знает этого человека, пожалуйста, напишите. Спасибо", говорится в сообщении на странице Киев Оперативный.

Мужчина задает несколько вопросов продавцу, которая предлагает ему товар на выбор, но потом от нее отказывается, и пока женщина идет к прилавку, повернувшись к нему спиной за другой шапкой, быстро берет судя по всему телефон и засовывает его себе в карман. Его не смущают ни расположенная рядом касса, ни постоянная смена там покупателей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черкассах поймали вора, который попытался проглотить кольцо с бриллиантом, а также о том, как в Киеве полицейские задержали банду домушников сразу после кражи.