В воскресенье, 27 января, в Киеве проходит факельный марш памяти Героев Крут. Шествие началось от станции метро "Арсенальная" в сторону пара Славы, сообщают "Украинские новости".

Согласно заявлению организаторов участники марша с факелами, флагами, транспарантами пройдут от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле - к монументу памяти Героев Крут. А завершится марш молебном у памятника героев Крут. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Организаторами акции выступили националистические организации - С14, "Правый сектор", ВО "Свобода". На марше также присутствует народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, Руслан Кошулинский.

Напомним, что по Киеву прошел марш за Бандеру с факелами и в красных колпаках. Как это было.

Также Нацкорпус пришел на марш Бандеры со снеговиками, в красных колпаках и впервые - без факелов.