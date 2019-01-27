Во Львове произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает в Facebook "Варта-1".

Сообщается, что в результате плохих погодных условий в ДТП угодили восемь авто. Столкновение произошло возле автостоянки на Сыхове.

"На этих улицах 24-25 января дороги совсем не чистились", - сказано в сообщении под видео.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что снегопад в Украине привел уже к более тысячи ДТП за минувшие сутки.

Также из-за погоды дороги Одессы превратились в каток, на дорогах произошло около 80 ДТП.

Напомним, что синоптики сообщили, в каких регионах Украины неделя начнется с потепления, а где - выпадет снег.