Появилось видео с места ДТП во Львове, где на снежной дороге столкнулись сразу восемь автомобилей
Во Львове произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает в Facebook "Варта-1".
Сообщается, что в результате плохих погодных условий в ДТП угодили восемь авто. Столкновение произошло возле автостоянки на Сыхове.
"На этих улицах 24-25 января дороги совсем не чистились", - сказано в сообщении под видео.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что снегопад в Украине привел уже к более тысячи ДТП за минувшие сутки.
Также из-за погоды дороги Одессы превратились в каток, на дорогах произошло около 80 ДТП.
Напомним, что синоптики сообщили, в каких регионах Украины неделя начнется с потепления, а где - выпадет снег.
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