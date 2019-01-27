В воскресенье, 27 января, в Гааге (Нидерланды) в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает DW.

Происшествие случилось на улице Ян ван дер Хайденстраат. Взрыв прогремел в трехэтажном кирпичном здании.

Спасатели прибыли на место аварии и начали разбирать обломки. Сколько под завалами находится людей пока неизвестно. Уже извлекли трех человек из-под обломков, они доставлены в больницу. На месте также работали спасатели с собаками.

Предварительно установлено, что в доме произошел взрыв газа, заявил представитель нидерландской полиции. Пожарная служба заявила, что в результате также нарушена стабильность стоящих вплотную к месту взрыва домов. Аварийные службы оценивают ситуацию и составляют план действий для проверки соседних домов.

Фото: twitter.com

Напомним, что в Одессе у ресторана прогремел второй взрыв за два дня.

Также в подвале дома в городе Львов произошел взрыв, когда там находился сантехник.