В воскресенье, 27 января, на съезде партии "Воля" внефракционного народного депутата Юрия Деревянко выдвинули кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Юрий Деревянко родился 7 мая 1973 года. Избирался народным депутатом на парламентских выборах 2012 и 2014 годов по округу №87 в Ивано-Франковской области.

Партия "Воля" была в 2014 году создана после Евромайдана и Революции Достоинства. На парламентских выборах в конце октября 2014 года сотрудничала с "Самопомочью" Андрея Садового, но вскоре после выборов произошел конфликт и раскол. Во время внеочередных парламентских выборов все члены "Воли" приостанавливали свое членство в партии и вошли в список "Самопомочи". Но в ноябре "Воля" потребовала от Егора Соболева, Виктории Войцицкой и Павла Костенко, которые прошли в парламент по спискам Самопомочи" и отказались от восстановления членства в партии "Воля", отказаться от получения депутатских мандатов.

19 апреля 2017 года Деревянко объявил об объединении с "Рухом новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Был одним из депутатов, которые сопровождали Саакашвили при пересечении им границы Украины в сентябре 2017 года, что сопровождалось скандалом и противостоянием с пограничниками и сотрудниками Нацгвардии.

24 декабря 2018 года Деревянко принял решение выйти из партии "Рух новых сил" и прекратить с ней партнерство, и продолжить политическую деятельность в партии "Воля".

До прихода в политику Деревянко занимался бизнесом в сферах фармацевтики, программного обеспечения, полиграфии, мультипликации и недвижимости.

Фото: facebook.com

Напомним, что Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты.

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