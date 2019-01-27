В субботу, 26 января, в Киеве на парковке "Мегамаркета" грабители ограбили автомобиль нардепа Владимира Куренного.

Неизвестный разбил боковое стекло и выхватил сумку с пассажирского сиденья. Сам Куренной не пострадал, похищенные документы были оперативно найдены полицией.

Сообщник грабителя проколол заднее колесо автомобиля. О преступлении рассказал сам депутат в Фейсбуке.

"К глубокому разочарованию этих отморозков, в сумке кроме лептопа и моих документов, ничего не было. Ну ещё оправа для очков и телефон Нокиа 3310, а также лекарства. Небогатый улов", - отметил нардеп.

В момент преступления он подумал, что в машине произошел взрыв. Полиция оперативно прибыла на вызов и обнаружила документы из сумки.

"Гораздо дороже некоторые эмоциональные неудобства. Честно говоря, первым делом я подумал, что у меня что то взорвалось в машине. И только позднее понял, что это убегает моя сумка...

Нужно признать, что полиция прибыла очень быстро. И буквально через каких то пару часов мне сообщили, что документы и футляр с очками найдены. Воры их где то выбросили. Сейчас поеду забирать", - сообщил он и решил закончить "взаимоотношения с супермаркетом в Ходасеевке".

Народный депутат призвал всех быть бдительными и не держать сумки на передних сидениях. Также он опроверг слухи о похищении пистолета, которого, по его словам, при себе не было. В похищенной сумке было только разрешение на него.

"В любом случае, все хорошо, что хорошо кончается. Или как говорят в моей Одессе: "умер-шмумер - лишь бы был здоров"! У меня все хорошо. Не дождутся!

Всем приличным людям хорошего воскресенья!", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/vkkurennoy

Как сообщала "Страна", на Печерске у киевлянина воры умыкнули четверть миллиона гривен из авто. Хозяин отлучился буквально на час - с 15.00 до 16.00, а когда вернулся, увидел разбитое стекло и обнаружил пропажу сумки с инструментами в которой было еще $12 000 и 48 000 гривен.

Отметим, что в Киеве из авто львовского миллионера воры унесли сумку Louis Voitton c 200 тысячами гривен.