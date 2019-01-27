Российский актер Максим Виторган прокомментировал сообщение об очередном появлении своей жены Ксении Собчак в компании с режиссером Константином Богомоловым.

Артист в Instagram написал, чтобы его каждый раз не беспокоили, когда увидят его или супругу в компании с другим человеком.

"Ребята, завязывайте! Во-первых, я не работаю по вызову. Во-вторых, я не выдержу второй раз такого визга. В-третьих, - этот гештальт я закрыл. И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны", - заявил актер", - отметил Виторган.

Фото: instagram.com

Напомним, что у Собчак проблемы. Ее муж Виторган подрался с режиссером Богомоловым, которого приписывают Ксении в любовники.

Также Собчак на ТВ устроила скандал из-за видео драки своего мужа с режиссером Богомоловым.