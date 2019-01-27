Врачи провели успешную операцию по удалению раковой опухоли жене президента Сирии Башара Асада. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ее канцелярию.

"Госпожа Асма Асад продолжает лечение от злокачественной опухоли. Операция на груди, проведенная в военном госпитале, увенчалась успехом", - сообщается в пресс-релизе.

Злокачественная опухоль груди была обнаружена у Асмы Асад на ранней стадии. Об этом стало известно в августе 2018.

Асма Асад, фото: islam.ru

Как сообщала "Страна", армия Сирии взяла под контроль последний оплот ИГИЛ на юге. В ходе операции правительственным силам удалось ликвидировать большое число террористов.

Напомним, что сирийские войска закрепились у оставленного курдами Манбиджа, чтобы защитить их от вторжения Турции.