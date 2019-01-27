Во Франции начнут создавать гиперзвуковое оружие. Такое заявление сделала министр вооруженных сил Флоранс Парли, передает ТАСС.

"Мы приняли решение заключить контракт на создание ходового макета-демонстратора гиперзвукового планера", - отметила министр.

Парли подчеркнул, что создаваемый гиперзвуковой планер должен быть способен летать со скоростью более 6 тысяч км/час (5 чисел Маха). Первый испытательный полет "намечен на период до конца 2021 года".

"Многие страны в настоящее время оснащаются таким оружием. Франция не может себе позволить выжидать", - добавила она.

Отмечается, что в настоящее время три из пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН уже осуществляют собственные программы создания гиперзвукового оружия: США, Россия и Китай.



Французский проект получил название V-MaX (Vhicule Manoeuvrant eXprimental, "Экспериментальный маневрирующий носитель"). Его головным подрядчиком будет авиационно-космический концерн Arianegroup. По мнению министра, проект "станет подлинным технологическим прорывом с точки зрения военного потенциала в целом ряде областей".

Напомним, что Украина передала Саудовской Аравии документы на микроволновое оружие, способное разрушать электросети.

Также в Китае показали видео, как взрывается бомба, мощнее которой только атомное оружие.