Франция начинает разработку сверхзвукового планера, который будет служить военным
Во Франции начнут создавать гиперзвуковое оружие. Такое заявление сделала министр вооруженных сил Флоранс Парли, передает ТАСС.
"Мы приняли решение заключить контракт на создание ходового макета-демонстратора гиперзвукового планера", - отметила министр.
Парли подчеркнул, что создаваемый гиперзвуковой планер должен быть способен летать со скоростью более 6 тысяч км/час (5 чисел Маха). Первый испытательный полет "намечен на период до конца 2021 года".
"Многие страны в настоящее время оснащаются таким оружием. Франция не может себе позволить выжидать", - добавила она.
Отмечается, что в настоящее время три из пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН уже осуществляют собственные программы создания гиперзвукового оружия: США, Россия и Китай.
Французский проект получил название V-MaX (Vhicule Manoeuvrant eXprimental, "Экспериментальный маневрирующий носитель"). Его головным подрядчиком будет авиационно-космический концерн Arianegroup. По мнению министра, проект "станет подлинным технологическим прорывом с точки зрения военного потенциала в целом ряде областей".
Напомним, что Украина передала Саудовской Аравии документы на микроволновое оружие, способное разрушать электросети.
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