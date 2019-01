В компьютерную систему управления автомобиля Tesla добавят специальный режим, который будет включать на полную громкость "Токкату и фугу ре минор" Иоганна Себастьяна Баха при попытке угона машины.

Такое нововведение пообещал идеолог компании Илон Маск в Твиттере.

"Режим Tesla Sentry Mode будет играть "Токкату и фугу" Баха во время ограбления", - написал он. При этом Маск добавил, что время от времени одно из самых известных произведений Иоганна Себастьяна Баха будет звучать в метал-версии.

Ранее компания Tesla прекратила продажу электромобилей Model S и Model X с аккумулятором на 75 кВт/ч, которые были наиболее бюджетными моделями в линейке.

Теперь самое дешевое авто Model S с аккумулятором на 100 кВт/ч стоит минимум $84750, а Model X - $87950.

Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E