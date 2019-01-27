В понедельник, 28 января, в Украине сохранится холодная морозная погода. Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник в Украине еще будет холодным. Ближайшей ночью на севере и в центре до -10-17 градусов! Завтра днем морозы ослабнут, только на северо-востоке еще побудет до -10 градусов. Осадков каких-либо серьезных - вряд ли", - сказано в сообщении.

Метеоролог отметила, что в Киеве ближайшая ночь будет холодной, до -13-15 градусов.

"А уже завтра днем всего -3-4 градуса. Сухо и скользко. Со вторника и далее по неделе - оттепель, сырость и даже дневные "плюсы", - сообщила Диденко.

Она добавила, что после морозов вскоре наступит потепление.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Украине рабочая неделя начнется с небольшого потепления, но местами выпадет снег.

Также синоптик рассказала, когда в Украину прийдет потепление после лютых морозов и снегопадов.