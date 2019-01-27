В Киеве оперативники задержали иностранца за кражу из автомобиля. По данным полиции злоумышленник проник в салон отсканировав сигнализацию. Из машины пропали все деньги. Благодаря оперативному реагированию полиции его задержали неподалеку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Во время отработки территории оперативники Днепровского управления полиции заметили подозрительного мужчину, который заглядывал в окна припаркованных автомобилей и решили проследить за ним. По факту, у них на глазах злоумышленник с помощью специального прибора открыл двери транспортного средства и забрал ценные вещи.

Работники уголовного розыска догнали его на улице Братиславской. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции, задокументировала преступление. Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанный - 33-летний гражданин иностранного государства, ранее не судимый. Следователи изъяли у него устройство для сканирования сигнализации и около 500 гривен.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Правоохранители проверяют причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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