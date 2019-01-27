Российская знаменитая певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram видео со снежной бурей. которая прошла в Москве.

"У природы нет плохой погоды",- подписала видео в сети артистка.

Отметим, что песня "У природы нет плохой погоды" была написана для фильма культового советского режиссера Эльдара Рязанова "Служебный роман". Песню исполнила Людмила Сечина. При этом видео снегопада Пугачева сопроводила другой песней "Опять метель", которую она исполнила со своей дочерью певице Кристиной Арбакайте. Песня прозвучала в киноленте "Ирония судьбы. Продолжение" режиссера Тимура Бекмамбетова.

Переглянути цей допис в Instagram У природы нет плохой погоды Допис, поширений ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 26 Січ 2019 р. о 1:14 PST

Ранее "Страна" сообщала, что в столице России субботние снегопады 26 января побили рекорд 1999 года, когда за несколько часов выпало девять миллиметров осадков. В столице РФ зафиксировали 10 миллиметров осадков всего за несколько часов. Такого не наблюдали последние 68 лет.

Также в Карпатах выпало рекордное количество снега, который завалил дома по крыши.