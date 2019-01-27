Украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, опубликовала в Instagram новое фото. Она решила помочь девушкам заняться спортивным, здоровым и активным образом жизни.

"Вы знаете, как спортивный, здоровый и активный образ жизни изменил меня! И мне всегда хотелось помочь девушкам не бояться шагать на встречу таким переменам! Вдохновлять их и мотивировать", - прокомментировала свое новое фото певица.

Поклонники в восторге от снимка, ведь на нем Настя Каменских демонстрирует естественную красоту. "Настя ты супер, пока есть что показывать показывай", "Настя! Выглядишь просто супер! Так держать", "Шикарна", "Огонь", - высказались поклонники. Однако, были и такие, кому пришлась не по душе пятая точка певицы. "Настенька, не надо. И так видно, что тебе не идет. Ты ж суперзвезда… Ну, сама поняла, большая ж*па", - написала завистница.

Фото: instagram.com/kamenskux

Как сообщала "Страна", похудевшая певица Настя Каменских оголила ноги в священном городе майя Чичен-Ице. Город был признан одним из новых семи чудес света.

Отметим, что в тени на фото у моря поклонники разглядели интересное положение певицы Насти Каменских.