Лучшей фотографией, посвященной красоте океана 2018 года Underwater Photography Guide, стал снимок Дункана Мюррела (Duncan Murrell). Ему удалось заснять трех взрослых особей морских дьяволов (рыба-манта), которые играли в брачном танце в бухте Хонда на Филиппинах. Об этом сообщает Naked-science.

Мюррел умело использовал мягкий рассеянный свет, подчеркнув плавные движения элегантных гигантов. По словам победителя, ему удалось снять брачное поведение двух самцов, которые преследуют одну самку. Такое явление наблюдается очень редко.

В конкурсе, который проводится уже седьмой год, принимали участие лучшие фотографы из разных стран, а новые технологии и методы фотосъемки повысили качество снимков на новый уровень, позволив зафиксировать самые невероятные кадры подводного мира. В нем принимали участие представители 70 стран.

Среди других работ на конкурсе были представлены снимки кораблекрушения в Красном море, тройка дельфинов, самец рыбы-клоуна, который оберегает своих детей, огромный горбатый кит, сфотографированный сзади, два краба-паука, которые сидят друг на друге, и многие другие.

Фото: naked-science.ru

Еще фото с конкурса:

Корабль The Million Hope – жертва самого большого кораблекрушения в Красном море – покоится в египетских водах в Тиранском проливе / © Fabrice Dudenhofer

Рыба-клоун и морские анемоны могут считаться отличным примером взаимовыгодного сотрудничества, защищая друг друга от атак других рыб и хищников. Фотография была сделана в водах Японии / © Matteo Visconti

По словам фотографа Антонио Пастрано, эта фотография заставила его поволноваться, но давняя мечта сфотографировать дикого крокодила переборола внутренний страх / © Antonio Pastrana

Эта уникальная встреча произошла в сентябре 2018 года вблизи острова Реюньон в западной части Индийского океана, где горбатые киты, как правило, начинают размножаться. Самка плыла в 15 метрах ниже, а ее теленок наслаждался своими новыми друзьями – людьми. Доверие – это то, что приходит в голову, когда животное весом около 30 тонн, на которое до сих пор охотится человечество, позволило фотографу спокойно сделать этот снимок / © François Baelen

Фото: naked-science.ru

Этот вид рыбы, chaenopsid blenny, встречается в скалистых рифах Японии, в северо-западной части Тихого океана. Рыбу можно узнать по характерному ирокезу, который обычно окрашен в красный, желтый или черный цвет / © Jinggong Zhang

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