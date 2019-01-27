Лучшей иллюстрацией океана в прошлом году стал брачный танец морских дьяволов. Фото
Лучшей фотографией, посвященной красоте океана 2018 года Underwater Photography Guide, стал снимок Дункана Мюррела (Duncan Murrell). Ему удалось заснять трех взрослых особей морских дьяволов (рыба-манта), которые играли в брачном танце в бухте Хонда на Филиппинах. Об этом сообщает Naked-science.
Мюррел умело использовал мягкий рассеянный свет, подчеркнув плавные движения элегантных гигантов. По словам победителя, ему удалось снять брачное поведение двух самцов, которые преследуют одну самку. Такое явление наблюдается очень редко.
В конкурсе, который проводится уже седьмой год, принимали участие лучшие фотографы из разных стран, а новые технологии и методы фотосъемки повысили качество снимков на новый уровень, позволив зафиксировать самые невероятные кадры подводного мира. В нем принимали участие представители 70 стран.
Среди других работ на конкурсе были представлены снимки кораблекрушения в Красном море, тройка дельфинов, самец рыбы-клоуна, который оберегает своих детей, огромный горбатый кит, сфотографированный сзади, два краба-паука, которые сидят друг на друге, и многие другие.
Фото: naked-science.ru
Еще фото с конкурса:
Корабль The Million Hope – жертва самого большого кораблекрушения в Красном море – покоится в египетских водах в Тиранском проливе / © Fabrice Dudenhofer
Рыба-клоун и морские анемоны могут считаться отличным примером взаимовыгодного сотрудничества, защищая друг друга от атак других рыб и хищников. Фотография была сделана в водах Японии / © Matteo Visconti
По словам фотографа Антонио Пастрано, эта фотография заставила его поволноваться, но давняя мечта сфотографировать дикого крокодила переборола внутренний страх / © Antonio Pastrana
Эта уникальная встреча произошла в сентябре 2018 года вблизи острова Реюньон в западной части Индийского океана, где горбатые киты, как правило, начинают размножаться. Самка плыла в 15 метрах ниже, а ее теленок наслаждался своими новыми друзьями – людьми. Доверие – это то, что приходит в голову, когда животное весом около 30 тонн, на которое до сих пор охотится человечество, позволило фотографу спокойно сделать этот снимок / © François Baelen
Фото: naked-science.ru
Этот вид рыбы, chaenopsid blenny, встречается в скалистых рифах Японии, в северо-западной части Тихого океана. Рыбу можно узнать по характерному ирокезу, который обычно окрашен в красный, желтый или черный цвет / © Jinggong Zhang
Как сообщала "Страна", самая милая в мире собака умерла от одиночества. Многие благодарили животное за то, что его фотографии поднимали им настроение и давали силы жить.
Отметим, что в Житомире раненая рысь сбежала от хозяев и сама пришла к врачам за помощью.