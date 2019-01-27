В Европе усиливаются антисемитские настроения, о чем заявили почти 90% граждан Евросоюза еврейской национальности, передает "Укринформ".

"Близится время, когда очевидцы больше не смогут рассказывать о несправедливости, учиненной нацистами. Наша культура памяти должна адаптироваться к этому. Наша история должна превратиться из проекта памяти в познавательный проект", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Дипломат отметил, что в интернете по миру с невероятной скоростью распространяются призывы к ненависти, насилию. "Если евреи в Европе снова боятся - это позорно", - подчеркнул глава немецкого МИД.

"Мы никогда не должны быть равнодушными. Мы должны постоять за нашу либеральную демократию", - сообщил Маас.

Международный день память жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили самый большой нацистский лагерь смерти "Аушвиц" в Польше.

Напомним, что Евросоюз принял декларацию против антисемитизма, которую продвигал премьер Австрии.

Также главный раввин Украины обвинил НАБУ в слежке за Синагогой и в антисемитизме.