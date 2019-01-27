В Киеве Голосеевский суд принял решение отпустить под домашний арест подозреваемых в нападении на журналистов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

"Вчера Голосеевский суд города Киева принял решение - подозреваемые на время следствия будут находиться под ночным (с 21-й до 7-й часа) домашним арестом", - сказано в сообщении.

Полицейские добавили, что в результате первоочередных следственных действий семерым мужчинам объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве вооруженные люди напали на съемочную группу программы "Стоп коррупции", которая вела расследование о нелегальной добыче песка на Выдубичах.

Также полиция Киева допросила 9 человек по делу о нападении на журналистов программы "Стоп коррупции".