Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий отправился в Доху (Катар), где подпишет контракт с санкт-петербургским "Зенитом". Именно там российская команда проводит подготовку ко второй части сезона.

Питерцам удалось снизить сумму трансфера с 14 миллионов евро до 10, при этом в соглашении будут прописаны бонусы в размере 2 миллионов евро. Об этом сообщает SportArena.

О переходе 29-летнего футболиста будет объявлено в ближайшее время, его зарплата в российском клубе составит 2,5 миллиона евро за сезон.

Если трансфер состоится, то в "Зените" Ракицкий составит конкуренцию аргентинцу Эмануэлю Маммане, словенцу Михе Мевля, сербу Браниславу Ивановичу и португальцу Нету. Переход центрбека в "Зенит" лоббирует Анатолий Тимощук, который работает в питерском клубе.

Защитник хочет уйти из Шахтера из-за непростых отношений с Паулу Фонсекой.

Ракицкий отправился вместе с Шахтером на сборы в Турцию, несмотря на интерес со стороны "Зенита". Тем не менее, защитник не принимал участия в контрольных матчах команды. Донецкий клуб уже нашел замену центрбеку, подписав Валерия Бондаренко из "Александрии".

Защитник выступает за "Шахтер" с 2009 года. В нынешнем сезоне на счету воспитанника оранжево-черных 16 матчей и 1 гол за клуб во всех турнирах.

Как сообщала "Страна", Шахтер начал сборы в турецком Белеке и завтра сыграет с Хайдуком.

Напомним, что "Шахтер" опубликовал видео с голами Ракицкого, которое очень похоже на прощальное. В нынешнем сезоне 29-летний Ярослав провел за "Шахтер" 16 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал один голевой пас.