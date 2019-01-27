В воскресенье, 27 января в Международном аэропорту Харьков отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды. Об этом сообщается на онлайн-табло Международного аэропорта "Харьков".

Отменен рейс ТК1474 авиакомпании "Turkish Airlines" сообщением Харьков – Стамбул. Он должен был прибыть в воскресенье, 27 января, в 10:15, отменен, передает depo.

Рейс PQ7121 авиакомпании "СкайАп" сообщением Харьков – Шарм-Эль-Шейх, который должен был прибыть сегодня, 27 января, в 12:00, задерживается до 14:10. В Харьков этот борт из Египта должен был прибыть в 11:00, однако задержан до 13:05.

Также задерживается прибытие рейса 7W4654 авиакомпании "Роза ветров" из египетского Шарм-Эль-Шейха. Самолет должен был прибыть в 12:25, однако задержан до 12:45. Это пока что не повлияло на отправление обратного рейса из Харькова, который запланирован на 13:45.

Фото: hrk.aero/onlajjn-tablo

Как сообщала "Страна", 23 января из-за сильного снегопада самолет Turkish Airlines полтора часа кружил над Борисполем.

Отметим, что на Анталию обрушился невиданный торнадо. Повреждены самолеты в аэропорту, разрушены дома, есть жертвы.