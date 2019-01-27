В Харькове задержан криминальный авторитет по кличке "Валерсон". Во время обыска у него нашли оружие и наркотики. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"У дома по улице Котлова полицейские задержали двоих человек неоднократно судимых за совершение тяжких преступлений, которые связаны с криминальным миром. Среди задержанных 44-летний "смотрящий" за Харьковской областью криминальный авторитет "Валерсон" и 44-летний держатель "общака".

Правоохранители провели обыски у задержанных. У одного из них обнаружили пистолет "ПМ" и сверток с веществом белого цвета, напоминающим наркотический "метадон". Все это изъяли и направили на экспертизу", - рассказали в полиции.

В полиции открыли уголовное производство по статьям "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в целях сбыта" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование в Харьковский научно-исследовательского экспертного центра МВД Украины.

Фото: hk.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", полиция Харькова не дала криминальным авторитетам помянуть вора в законе и разделить общак. Правоохранители не дали осуществиться планам криминала и задержали 20 человек.

Отметим, что киевлянин застрелил жителя села, который слишком настойчиво требовал магарыч за помощь.