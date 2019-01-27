Умер известный украинский комментатор Сергей Дерепа
Вчера, 26 января, в Киеве умер известный футбольный комментатор Сергей Дерепа. У него оторвался тромб. Об этом передает Трибуна со ссылкой на украинского спортивного журналиста Валентина Щербачева.
Похороны Сергея Дерепы запланированы на вторник, 29 января.
Сергей Дерепа, фото: sport.bigmir.net
Сергей Дерепа родился в 1955 году. Он работал на украинском телевидении в 1990-2000-х годах.
Как сообщала "Страна", в одном из детских центров Днепропетровской области, в городе Каменское, во время занятий умерла 9-летняя девочка. Полицейские выяснили, что во время занятия ребенок внезапно почувствовал себя плохо. Предварительным осмотром телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено.
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