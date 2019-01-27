Вчера, 26 января, в Киеве умер известный футбольный комментатор Сергей Дерепа. У него оторвался тромб. Об этом передает Трибуна со ссылкой на украинского спортивного журналиста Валентина Щербачева.

Похороны Сергея Дерепы запланированы на вторник, 29 января.

Сергей Дерепа, фото: sport.bigmir.net

Сергей Дерепа родился в 1955 году. Он работал на украинском телевидении в 1990-2000-х годах.

Как сообщала "Страна", в одном из детских центров Днепропетровской области, в городе Каменское, во время занятий умерла 9-летняя девочка. Полицейские выяснили, что во время занятия ребенок внезапно почувствовал себя плохо. Предварительным осмотром телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено.

Отметим, что в монастыре умерла старейшая женщина Украины. В 2018 году она успешно перенесла операцию по удалению катаракты и зафиксировала еще один рекорд.

Напомним, что Супрун объяснила украинцам, чем отличается инфаркт у женщин и мужчин.