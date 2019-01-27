Лавины могут сойти с трех сторон. Спасатели остановили поиски киевского туриста, погибшего в Карпатах
В воскресенье, 27 января, спасатели не смогли возобновить поиски тела туриста, погибшего в результате схода снежной лавины в Карпатах. Попытка оказалась неудачной из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает УНН.
"Пока погода не улучшится - мы до того ущелья не доберемся, это очень рискованно. Дело в том, что там возможен сход снежных лавин сразу с трех сторон. Поэтому, чтобы не подвергать спасателей риску - поиски приостановлены", - рассказали в пресс-службе управления ГосЧС Закарпатской области.
Вчера спасатели также пытались разыскать тело туриста. "Но из-за нулевой видимости поиски были приостановлены", - добавили в пресс-службе.
Как сообщала "Страна", на Закарпатье объявили опасность 3 уровня из-за схождения лавин, которые могут перекрыть автотрассы.
Напомним также, что спасатели нашли живым немецкого лыжника, который заблудился в горах Карпат.