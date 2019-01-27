После взрыва небольшого газового баллона в девятиэтажном жилом доме на востоке Москвы произошел пожар. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"В квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома №23 на Хабаровской улице произошел взрыв небольшого газового баллона", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по столице сообщили, что из горящей квартиры спасли одного человека, его передали медикам. Кроме того, пожарные спасли еще 10 человек с верхних этажей.

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Напомним, что на выхдные 26-27 января, в Москве выпало рекордное за 68 лет количество снега.