В Бортничах Киевской области стая диких лебедей и уток прилетела на станцию аэрации (биологической очистки сточных вод - Прим.Ред.), и, похоже, водоплавающие птицы решили переждать здесь зиму. Об этом сообщает "Киевводоканал" на своей странице Facebook.

"Вот такая красота у нас на рассеивательных выпусках Бортнической станции аэрации. А еще много уток и других водоплавающих", - сообщили коммунальщики.

Фото: facebook.com/vodokanal

Напомним, в феврале прошлого года на озере в Черторые на Буковине зимовало рекордное количество диких лебедей. Птицы слетались на озеро сотнями в самые лютые морозы, ведь водоем не замерзает благодаря теплым подземным источникам.

Также мы писали, что в Киеве к жителям высотки ежедневно прилетает сокол за едой. Кроме того, под Полтавой спасатели освободили лебедя из ледяной ловушки.