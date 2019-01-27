На очистной станции в Бортничах поселилась стая белых лебедей. Фото
В Бортничах Киевской области стая диких лебедей и уток прилетела на станцию аэрации (биологической очистки сточных вод - Прим.Ред.), и, похоже, водоплавающие птицы решили переждать здесь зиму. Об этом сообщает "Киевводоканал" на своей странице Facebook.
"Вот такая красота у нас на рассеивательных выпусках Бортнической станции аэрации. А еще много уток и других водоплавающих", - сообщили коммунальщики.
Фото: facebook.com/vodokanal
Напомним, в феврале прошлого года на озере в Черторые на Буковине зимовало рекордное количество диких лебедей. Птицы слетались на озеро сотнями в самые лютые морозы, ведь водоем не замерзает благодаря теплым подземным источникам.
Также мы писали, что в Киеве к жителям высотки ежедневно прилетает сокол за едой. Кроме того, под Полтавой спасатели освободили лебедя из ледяной ловушки.