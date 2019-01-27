Бразильский нападающий ПСЖ Неймар получил травму в поединке 1/16 финала Кубка Франции против Страсбура и был заменен на 62-й минуте поединка.

Наставник парижан Томас Тухель считает, что повреждение лидера команды серьезное, передает Sky Sports.

"Травма Неймара серьезная, и это худшее, что могло сейчас случиться. Ранее мы потеряли Верратти, теперь Неймара, и это за несколько недель до игры против Манчестер Юнайтед (в 1/8 Лиги чемпионов - Прим.Ред.), - сказал главный тренер ПСЖ.

Он отметил, что перед командой теперь встал вызов, как преодолеть травмы лидеров. Тренер ПСЖ надеется, что Неймар восстановится к матчу против "Манчестер Юнайтед". Тухель заметил, что полная информация о повреждении будет определена на следующей неделе.

В прошлом сезоне бразильский игрок пропустил матч 1/8 Лиги чемпионов против Реала из-за аналогичной травмы.

В текущем сезоне Неймар провел за команду 22 матча во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 10 результативных передач.

Как сообщала "Страна", в Норвегии мальчик нашел на берегу бутылку с посланием от Неймара. Находку он сделал прогуливаясь с мамой по берегу моря в норвежском городке Феуске.

Напомним, что в ФИФА готовили "черную метку" для французского ПСЖ из-за трансферов.