В воскресенье, 27 января, в Перми в жилом многоэтажном доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей. По данным МЧС, началась эвакуация жильцов, пострадавших нет. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Инцидент произошел в 13:15 по Москве в 14-этажном кирпичном одноподъездном доме по адресу: улица Революции 3/1. Квартиры не повреждены. Проводятся обследования специалистами. Несущие конструкции здания и кровли не повреждены. Экстренные службы и администрация города на месте. Всего в подъезде было зарегистрировано 139 человек", - - рассказал в пресс-службе МЧС.

Кроме того, по данным спасателей, повреждена труба горячего водоснабжения, она перекрыта. От МЧС России привлечено пять единиц техники и 19 человек личного состава. В свою очередь в пресс-службе губернатора Пермского края сообщили, что в доме 111 квартир. "Эвакуировано 230 человек. Вопрос расселения людей во временные пункты размещения - на контроле мэра Перми по поручению главы региона", - отметил источник.

Обрушение плиты, фото: 59.mchs.gov.ru

Дом, в котором произошло обрушение плиты, построен в 1993 году. В нем проживают 120 человек.

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