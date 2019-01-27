Семья пропавшего над Ла-Маншем аргентинского футболиста Эмилиано Сала начала собственную операцию по поиску исчезнувшего самолета. Об этом передает британская газета Daily Mail.

С 26 января поиски ведутся в районе предполагаемого места крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu с помощью двух судов. Средства, необходимые для продолжения поисковых работ, удалось найти с помощью сайта для сбора пожертвований GoFundMe. Меньше чем за двое суток около 3,8 тыс. человек перечислили свыше €300 тыс. для покрытия расходов на поиски футболиста и пилота Дэйва Ибботсона. В кампании по сбору средств приняли участие звезды мирового футбола, в том числе французский нападающий Килиан Мбаппе, пожертвовавший €30 тыс.

Самолет с аргентинским футболистом вылетел в понедельник 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов в проливе Ла-Манш. Начатая после этого властями Великобритании, Франции и Нормандских островов (домен британской королевской семьи) спасательная операция не принесла результатов и была свернута через трое суток. Как подчеркивали спасатели, шансы найти пропавших живыми на тот момент были уже крайне малы.

Тем не менее родственники спортсмена, его коллеги и футбольные болельщики из разных стран мира настаивают на необходимости продолжать поиски.

Выступавший ранее за Нант 28-летний аргентинец Эмилиано Сала перешел в Кардифф во время зимнего трансферного окна. Он подписал контракт с клубом 19 января на 3,5 года.

Эмилиано Сала, фото: golos.ua

Как сообщала "Страна", спасатели нашли место, где разбился самолет с новичком Кардифф Сити. В море были найдены подушка, какой-то ярко-оранжевый предмет, коробка и множество фрагментов белого цвета, плавающих в воде рядом с изогнутым куском металла. Отметим, что самолет взлетел лишь с четвертой попытки.

Напомним, что новичок Кардиффа успел передать сообщение с пропавшего над Ла-Маншем самолета.