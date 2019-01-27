В Венесуэле уровень инфляции в этом году продолжит расти и по его итогам года может достичь 10 миллионов процентов. Об этом предупредили в МВФ, сообщает ТАСС.

"Ускорение гиперинфляции с уровня, который в 2018 году был близок к 2 млн процентов, перейдет к уровню, который в 2019 году, если я правильно помню, должен быть в районе 10 миллионов процентов", - сказал директор департамента Западного полушария Международного валютного фонда Алехандро Вернер.

Венесуэла в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1,7 миллиона процентов.

Эксперты МВФ сравнивают тяжесть ситуации в Венесуэле с положением, в котором оказалась Германия после Первой мировой войны. Если последние прогнозы верны, за пять лет кризиса экономика Венесуэлы сократится на 50%, это самый значительный экономический спад в мире за последние 60 лет.

Напомним, кризис в Венесуэле начался после смерти Уго Чавеса. В 2013 году новым президентом страны был избран его соратник Николас Мадуро. Однако к началу 2014 года в стране обострились экономические проблемы. А в 2017 году 93 % населения страны уже жаловались на хроническое недоедание. Все это привело к острой критике правящего режима и к политическому кризису.

Как сообщала "Страна", на фоне все более обостряющегося кризиса в Венесуэле госсекретарь США Майкл Помпео на Совбезе ООН потребовал признать президентом лидера оппозиции Гуайдо.

Правозащитники заявляют, что на протестах в Венесуэле погибло уже 29 человек.