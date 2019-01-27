Украинского депутата Борислава Березу, который толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ, вызвали на дуэль. Об этом сообщает РИА "Новости".

Вызов сделал российский сенатор Игорь Морозов у себя в Facebook, заявив о намерении получить сатисфакцию за оскорбление телеведущей. Береза принял вызов и предложил встретиться у здания Верховной Рады.

"Раз этот сенатор рязанского разлива сказал "а", то пусть говорит и "б". Жду его в пятницу, 1 февраля, в 12:00 возле центрального входа Верховной Рады по адресу Киев, улица Михаила Грушевского 5. А там разберемся. Может вожжами отвоспитываю его, а может оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь", - сказал Береза.

Фото: facebook.com/borislav.bereza

Напомним, что инцидент в кулуарах ПАСЕ произошел 24 января. Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Затем таким же образом поступил представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

Как сообщала "Страна", за оскорбленную российскую журналистку Скабееву заступился также ее муж.

Напомним, что это не первый случай несдержанного поведения украинской делегации в ПАСЕ. Так, украинцы отметились исполнением гимна вокруг российской журналистки.