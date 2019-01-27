Андрей Шевченко сменил имидж и завел густую растительность на лице
Наставник футбольной сборной Украины Андрей Шевченко решил отпустить бороду. Он появился на публике в новом имидже в субботу, 26 января - перед стартом матча 21-го тура Серии А между "Миланом" и "Наполи".
Легендарному нападающему миланского клуба и киевского "Динамо" на итальянском стадионе Джузеппе Меацца была вручена памятная футболка. Андрей Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год. В футболке "россонери" он провел 322 матча и забил 175 мячей.
FORZA MILAN FORZA MILAN pic.twitter.com/Edr5wP471V— #2021 (@semo33x) 26 січня 2019 р.
Видео: twitter.com/semo33x
Легенда без бороды, фото: uefa.com
Как сообщала "Страна", главный тренер сборной Украины в шапке новогоднего оленя поздравил друзей с новогодними праздниками из моря. Шева отдыхал с семьей на островах в Карибском море.
Отметим, что Андрей Шевченко вместе с Романом Абрамовичем зарабатывает добычей золота на Чукотке.