Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал европейские страны отказаться от ультиматума для проведения выборов в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Позицию главы Венесуэлы подтвердил и глава МИД страны Хорхе Арреаса. "Правительство Венесуэлы отвергает требования европейских стран о срочном объявлении новых президентских выборов. Никто не может устанавливать нам сроки или говорить о том, быть выборам или нет", - заявил он во время заседания Совбеза ООН.

Однако ЕС настаивает на срочном проведении новых президентских выборов. Так, президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter сообщил, что Мадуро должен в течение восьми дней объявить в стране о проведении выборов.

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определиться со своим будущим. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать лидера оппозиции Гуайдо как президента Венесуэлы", - сообщил он.

Напомним, Мадуро также передумал выдворять американских дипломатов и объявил 30 дней переговоров по созданию офиса интересов между Венесуэлой и США. При этом лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что Мадуро "пытается выиграть время, как уже делал много раз". Он выдвинул Мадуро ультиматум: амнистия в обмен на отставку.