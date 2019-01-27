В субботу, 26 января, бригада медиков в Харьковской области спасла жизнь новорожденному ребенку. Об этом передает КЗЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Facebook.

Транспортировке препятствовали сложные погодные условия, шел сильный снег. Однако, при содействии сотрудников облавтодора, проезд транспорта был обеспечен, а жизнь ребенка - спасена.

"26 января 2019 бригада Е (Н) МД 1101 осуществила перевозку ребенка в тяжелом состоянии в возрасте 1 день из роддома в г. Изюм в ОДКБ 1 в г. Харьков", - сообщили медики.

Фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga/

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