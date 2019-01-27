Памятник российскому полководцу Александру Суворову после демонтажа будет хранится в киевском военном лицее имени Ивана Богуна, после чего его планируют передать швейцарскому музею. Об этом сообщает пресс-служба Украинского института нацпамяти.

"Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей Министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии в Украине. По предварительной договоренности памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", памятник Суворову был демонтирован 24 января. Он был установлен перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Решение о демонтаже приняла комиссия Минкультуры в конце декабря 2018 года. Ранее "Страна" писала о том, что в день сноса памятника Суворову в Киеве установили мемориальную доску создателю теории украинского национализма.