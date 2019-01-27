Немецкое издание Süddeutsche Zeitung призвало жителей Германии отказаться от использования туалетной бумаги, так ее производство вредит окружающей среде. Сообщается, что среднестатистическая немецкая семья использует 93 рулона на человека ежегодно.

Вред выражается в необходимости закупать крупные партии древесины, а также утилизировать использованную бумагу. Чтобы минимизировать риски в области экологии людям предложили пользоваться биде.

Ранее власти Германии приняли программу для отказа от использования угля в энергетике к концу 2038 года.

А в ноябре 2018 года основатель Microsoft американский миллиардер Билл Гейтс выступил на Всемирной выставке инновационных туалетов в Китае, где призвал общественность улучшать санитарные условия и модернизировать сантехнику.

Как сообщала "Страна", во Львовской области закрыли цех, где подделывали туалетную бумагу.

Также стало известно, что в Тайване жители смели с полок магазинов всю туалетную бумагу из-за слуха о подорожании.