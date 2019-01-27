Власти Венесуэлы решили сделать шаг назад в противостоянии с США, приостановив требование о выдворении американских дипломатов. Однако все они еще вчера покинули посольство в Каракасе. Об этом сообщает Euronews.

"Венесуэла остановила потенциальную конфронтацию с Соединенными Штатами вечером в субботу, 26 января, отозвав требование про выезд американских дипломатов из страны, после того, как Вашингтон призвал мир "выбрать сторону" в кризисе в южноамериканской стране", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором говорится, что правительство Мадуро приостанавливает выдворение дипломатов с целью предоставления 30-дневного окна для переговоров с американскими чиновниками по созданию "офиса интересов США" в Венесуэле и аналогичного венесуэльского офиса в США. В США в свою очередь отметили, что не планируют закрывать посольство в Венесуэле.

Как сообщала "Страна", 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. По всей стране разразились протесты против действующего президента Николаса Мадуро, который прошел инаугурацию 10 января.

22 января о своей поддержке лидеру оппозиции Хуану Гуайдо заявил президент США Дональд Трамп. Франция, Испания и Нидерланды 26 января выдвинули ультиматум Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле, иначе - они признают и.о. президента Хуана Гуайдо. В Венесуэле продолжаются акции протеста, участники требуют отставки Мадуро. Уже погибли 29 человек, сотни задержаны.