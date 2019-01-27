Ежегодно 27 января в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В Украине присоединились ко всемирной кампании #WeRemember, привлекающей внимание к борьбе с антисемитизмом и другими проявлениями ненависти.

Международный день памяти жертв Холокоста был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны. Украина на государственном уровне отмечает эту международную дату с 2012 года.

Дата 27 января выбрана не случайно. В этот день в 1945 году советские войска 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского концлагеря смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

О присоединении Украины ко всемирной кампании #WeRemember заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она призвала сохранить уроки произошедшего для предотвращения катастроф в будущем.

"Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, мы присоединяемся к всемирной кампании #WeRemember, которая призвана привлечь внимание к борьбе с антисемитизмом и всеми другими проявлениями ненависти. Горькие уроки Холокоста - демонической попытки истребления целого народа, олицетворения неслыханной жестокости - должны быть навечно запечатлены в памяти человечества, чтобы предотвратить повторение самых трагических катастроф в истории", - написала Климпуш-Цинцадзе в своем Facebook.

Официально признано, что во время Холокоста были убиты около 6 миллионов евреев, из них от 2,2 млн до 2,5 млн - на территории СССР, большей частью в Украине. Сразу после оккупации Украины нацисты развернули широкую сеть гетто (крупнейшим было Львовское), а впоследствии начали расстрелы еврейского населения. Одними из самых массовых стали убийства в Бабьем яру в Киеве.

Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Как сообщала "Страна", израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не забыл о роли Красной армии в победе над нацизмом. Об этом он заявил на памятных мероприятиях, посвященных международному Дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Напомним, что из США депортировали надзирателя концлагеря.