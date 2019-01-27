В Японии полиция начала расследовать дело о массовом шантаже. Девять японских компаний, включая фармакологические фирмы и газеты, получили по почте пакеты с подозрительным порошком, который, предположительно, может быть цианидом.

Все письма были направлены от имени семерых казненных руководителей экстремистской религиозной секты "Аум Синрике", распылившей в 1995 году газ зарин в токийском метро. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Отправители требуют выплатить им 35 млн южнокорейских вон ($31 тыс.) в биткоинах.В противном случае они угрожают распространить поддельные медикаменты, содержащие цианид. Окончательным сроком выполнения требования назначено 22 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что в Японии предали огню тело казненного лидера секты "Аум Синрике".