В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находилось 400,1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора на странице в Facebook.

В обращении находилось 2,2 млрд гривен монетами (13,1 млрд штук) и 397,8 млрд гривен в банкнотах (2,95 млрд штук). "Это на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд гривен по состоянию на 1 января 2018 года). Увеличение спроса на наличные обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета", - говорится в сообщении.

"Среднее количество банкнот на одного украинца составляет 69 штук, а разменных монет - 293 штуки (по состоянию на 1 января 2018 года - 70 банкнот и 293 разменные монеты соответственно)", - отмечает регулятор.

Согласно сообщению, больше всего по количеству в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (22,8% и 29,1% соответственно).

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Как сообщала "Страна", 25 января доллар потяжелел на восемь копеек, а евро - всего на две.

Ранее в НБУ сообщили, сколько новых монет собираются чеканить вместо банкнот в этом году.