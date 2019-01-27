В детском саду города Нетешин, Хмельницкой области, зафиксирована вспышка группового инфекционного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы области.

"По состоянию на 25 января к врачам педиатрам КНП НМП "Центр ПМСП" обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения комбинированного типа №5 "Теремок" (ясли-сад), город Нетешин. Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция.

К вспышке инфекции могло привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов. Все материалы о случившемся направлены в правоохранительные органы", - заявили в Госпродпотребслужбе.

Как сообщала "Страна", ранее в Хмельницкой области 56 детей и взрослых слегли в больницу с сальмонеллезом.

Также мы писали, как в Хмельницкой области в яслях отравились 20 детей и воспитатель.

Также "Страна" сообщала про прошлогодний случай, когда в Хмельницкой области число заболевших сальмонеллезом выросло до 50 человек.