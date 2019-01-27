Ранее судимый 53-летний житель поселка Торчин в Волынской области обокрал детский садик. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Волынской области.

Мужчина проник в подсобное помещение дошкольного учреждения ночью. Он украл электрокамин и электроудлинитель. Вора разоблачили участковые офицеры полиции. Они установили, что злоумышленник имеет судимость. "Похищенные вещи изъяли", - говорится в сообщении.

По факту кражи с проникновением в помещение, следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

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