Сегодня, 27 января, на танкерах "Маэстро" и "Канди" в Керченском проливе отмечено некоторое снижение интенсивности пожара, который вспыхнул еще 21 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Черноморского региона.



"Горение продолжается, но интенсивность пожара снизилась. Сколько еще будут гореть пока непонятно. Выгорает сжиженный газ, который находится на танкерах", - сказал источник. Он отметил, что оба судна стоят на якоре.

Напомним, что пожар вспыхнул на судах "Маэстро" и "Канди" в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России 21 января. Инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Ранее сообщалось об 11 погибших и 12 спасенных, велись поиски девяти моряков.

Также мы писали, что по состоянию на среду, 23 января, были опознаны тела 10 моряков, погибших при пожаре на танкерах.