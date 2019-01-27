В результате прекращения работы правительства США экономика страны потеряла 6 миллиардов долларов. об этом сообщает рейтинговое агентство S&P Global Ratings, пишет Reuters.

"Экономика США потеряла по крайней мере 6 миллиардов долларов во время частичного прекращения финансирования федерального правительства, также к потерям привело и снижение внешнеэкономической активности бизнеса", - считают эксперты.

По мнению S&P, соглашение о возобновлении работы правительства приведет к позитивным изменениям на рынках. Напомним, частичное прекращение финансирования американского правительства продолжалось с 22 декабря из-за отказа Конгресса утвердить 5-миллиардную инициативу президента Трампа о строительстве новой стены на южной границе США.

Как сообщала "Страна", 25 января президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения о возобновлении финансирования госрасходов и продолжении работы федерального правительства США.

Напомним, из-за прекращения финансирования госрасходов (шатдауна) военные США впервые в истории остались без зарплаты.