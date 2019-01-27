Питта Шайло, 12-летняя дочь звездной пары Анджелины Джоли и Брэда Брэда собралась переехать от матери. Об этом сообщает bilshe со ссылкой на таблоид Star.

После новости о том, что у старшего приемного сына пары возникли недоразумения с матерью, и поэтому он хочет пожить отдельно, поклонники могли ожидать чего угодно, но не вести о том, что подобные настроения царят и у 12-летней Шайло.

По информации таблоида, девочка устала от бракоразводного процесса своих родителей. Она хочет пожить с бабушкой и дедушкой, Уильямом и Джейн Питт, в Спрингфилде, штат Миссури. Согласно источникам издания, дочь Шайло хочет расти среди "нормальных" людей. Настроена девочка решительно и очень хочет сменить обстановку. Кроме того, отмечается, что летом прошлого года она уже убегала из дома.

Фото: Star

Напомним, у Питта шесть детей - трое родных и столько же приемных. Он был дважды женат. Его первой супругой была известная актриса Дженнифер Анистон, второй - Анджелина Джоли.

Как сообщала "Страна", Брэд Питт впервые за долгое время провел выходные с детьми и отвез их в Лондон. В 2017 году Анджелина Джоли не позволила детям встретиться с Брэдом Питтом даже на Рождество.

Ранее стало известно, что Брэд Питт запретил Джоли снимать их детей в кино.