В Украине браконьеры устроили незаконную охоту на лосей, убив беременную самку и молодого вожака стада. Об этом сообщил журналист Владислав Антонов на своей странице в Facebook. При этом он не уточнил, где именно были убиты животные.

По его словам, в стаде было 6 лосей. "Первым убили вожака, молодого трехлетнего самца. Остальное стадо просто сбилось в кучу и никуда не убегало. Итак, планировали убить всех шестерых. Если бы не лесная охрана и охотники, то так и случилось бы. Лоси умерли от потери крови, их дырявили в решето 223-м калибром. Средний вес молодого лося - 300 килограммов. Убить планировали шестерых, следовательно 1 200 килограммов мяса", - рассказал журналист.

Фото: Facebook

Как сообщала "Страна", на Закарпатье браконьер из "Правого сектора" ночью убивал животных, используя тепловизор.

Напомним также, что в Киеве задержали 89-летнюю браконьершу.

Также "Страна" писала, что в Минэкологии заявили о резком сокращении популяции лосей, исключенных из Красной книги.