Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип принес письменные извинения Эмме Фейруэзер, которая пострадала в ДТП с его участием. Об этом сообщает Daily Mirror.



"Дорогая Миссис Фейруэзер, я хотел бы, чтобы вы знали, сколь глубокое сожаление я испытываю в связи с той ролью, которую я сыграл в аварии на перекрестке Бейбингли", - говорится в письме, которое герцог Эдинбургский подписал "Искренне ваш, Филип".

97-летний принц извиняется за то, что, выезжая на главную дорогу со второстепенной, не заметил автомобиль KIA, в котором находились 46-летняя Фейруэзер и ее 28-летняя подруга вместе с ребенком. По словам принца, он был ослеплен низким зимним солнцем, и в нормальных условиях обязательно заметил бы на перекрестке автомобиль, движущийся по главной дороге. В результате аварии Фейруэзер получила перелом запястья, женщина- водитель отделалась порезами колена, а девятимесячный мальчик не пострадал.

"Я был несколько потрясен этим инцидентом и испытал глубокое облегчение узнав, что никто из вас серьезно не пострадал. Когда на месте стала собираться толпа, представитель местной полиции посоветовал мне вернуться в Сандрингем-хаус. После этого мне стало известно, что у вас сломана рука. Мне искренне жаль, что вы получили травму", - пишет принц.

Фото: www.mirror.co.uk

Фото: bbc.com

По словам самой Фейруэзер, она была приятно удивлена тем, что получила письмо вскоре после того, как пожаловалась СМИ на то, что никто из представителей Букингемского дворца так и не принес ей извинений в связи с произошедшим.

Напомним, ДТП с участием принца Филипа произошло 17 января, когда он находился за рулем Land Rover Freelander. Внедорожник герцога Эдинбургского столкнулся с автомобилем Kia на оживленном перекрестке неподалеку от королевского поместья Сандрингем и перевернулся. Прохожие помогли супругу британской королевы покинуть салон, хотя сам он в результате не пострадал.

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