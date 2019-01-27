Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию после скандала на телеканале НТВ.

По ее словам, она ушла из студии НТВ до начала эфира из-за того, что телеканал решил сделать сюжет про драку между ее мужем Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым, а не по заявленной ранее теме - "о ситуации в Украине".

"Сегодня день не задался. Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня "Украину обсудить", готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку", - написала Собчак.

"Шеф-редактор в конце попросил еще Курилы прокомментировать", - написала Собчак. По ее словам, она отказалась давать интервью НТВ, потому что канал сменил основную тему разговора. Она также добавила, что телеканал настаивал на обсуждении драки ее мужа Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова.

По ее словам, после этого она развернулась и ушла, возмутившись таким обманом. Она также опубликовала фото, на котором идет в сторону студии НТВ. Собчак подчеркнула, что на этом фото она "радостная дура".

Однако у НТВ своя версия инцидента. Ксения Собчак была уведомлена о темах планировавшегося интервью и заранее получила список вопросов. Это подтверждают сообщения продюсера "Центрального телевидения". Из скриншотов переписки с телеведущей видно, что интервью планировалось не только об Украине, но и о недавней драке ее супруга Максима Виторгана с Константином Богомоловым, к которому он приревновал жену.

"Центральное телевидение" хотело выяснить, была ли это настоящая драка или, как пишут в соцсетях, это "рекламный трейлер" для нового интернет-шоу Ксении Собчак.

Фото: www.ntv.ru

Как сообщала "Страна", муж Ксении Собчак Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого приписывают Ксении в любовники.

После драки своего мужа с любимым режиссером, Ксения Собчак сделала фото в образе Анны Карениной.