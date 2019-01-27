Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва перешел на сторону оппозиции и публично признал легитимным главой государства спикера парламента Хуана Гуайдо.

Полковник Хосе Луис Сильва также призвал других военнослужащих Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо. Сам лидер венесуэльской оппозиции уже поприветствовал это решение военного атташе.

В то же время министерство обороны Венесуэлы назвало Хосе Луиса Сильву изменником. Это заявление опубликовано в официальном Twitter.

"Это акт измены и трусости по отношению к родине, унаследованной от нашего освободителя Симона Боливара. Таким образом, мы отвергаем заявления полковника Хосе Луиса Сильвы, который занимал должность военного атташе в США", - заявили в минобороны.

Фото: twitter.com/PrensaFANB

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что американские дипломаты покинули посольство в Каракасе 26 января.

Также мы рассказывали, что Гуайдо показал в Twitter закон об амнистии для Мадуро.